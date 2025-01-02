На Киевщине за год восстановили более 20 тысяч объектов, разрушенных в результате российской агрессии

В Киевской области в результате российской агрессии было повреждено или уничтожено более 30,8 тысячи объектов. Благодаря поддержке президента Украины, правительственных программ и международных партнеров уже удалось восстановить более 20,3 тысячи объектов. Об этом сообщила Киевская областная государственная администрация (КОГА).
Киевщина занимает одно из ведущих мест среди регионов Украины по темпам восстановления. Приоритетом является восстановление жилья, чтобы вернуть жителей домой и возродить жизнь в общинах, пострадавших от российской оккупации.
По словам исполняющего обязанности председателя КОГА Николая Калашника, сейчас уже восстановлено:
Активно продолжаются работы по восстановлению социальной инфраструктуры:
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