В Харькове задержали двух мужчин, которые избили и ограбили военного

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове двое мужчин напали на военнослужащего, который находился в отпуске, избили его и похитили личные вещи. Инцидент произошел 27 декабря 2024 года вблизи подземного перехода на улице Привокзальной. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, нападавшие, 38-летние мужчины, сначала преследовали 45-летнего военного, а затем нанесли ему удары, от которых тот упал. Они продолжили избивать потерпевшего ногами, после чего забрали его телефон, документы, деньги и другие личные вещи. После совершения преступления нападавшие скрылись.

Злоумышленников удалось задержать, и им было объявлено подозрение по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж, соединенный с насилием, совершенный группой лиц по предварительному сговору в условиях военного положения.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Если их вину докажут в суде, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Фото: Харьковская областная прокуратура

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