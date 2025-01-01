У Харкові затримали двох чоловіків, які побили та пограбували військового

Зловмисникам загрожує до 10 років в’язниці.

Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові двоє чоловіків напали на військовослужбовця, який перебував у відпустці, побили його та викрали особисті речі. Інцидент стався 27 грудня 2024 року поблизу підземного переходу на вулиці Привокзальній. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, нападники, 38-річні чоловіки, спочатку переслідували 45-річного військового, а потім завдали йому ударів, від яких той упав. Вони продовжили бити потерпілого ногами, після чого забрали його телефон, документи, гроші та інші особисті речі. Після скоєння злочину нападники втекли.

Зловмисників вдалося затримати, і їм було оголошено підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, поєднаний із насильством, вчинений групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану.

Наразі підозрювані перебувають під вартою. Якщо їхню провину доведуть у суді, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, згідно зі ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: Харківська обласна прокуратура

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