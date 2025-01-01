САП і НАБУ домоглися екстрадиції з Болгарії учасниці корупційної схеми в Укрзалізниці

Затримано керівницю компанії, що заволоділа 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів.

Фото: САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України за підтримки Офісу Генерального прокурора досягли екстрадиції з Болгарії учасниці організованої групи, яка спричинила заволодіння 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів для АТ «Укрзалізниця» в умовах воєнного стану. Про це повідомили в САП.

Очільниця приватної компанії, що незаконно перемогла в тендері на постачання трансформаторів за завищеними цінами, була затримана після екстрадиції, що стала можливою завдяки співпраці з правоохоронними органами Болгарії та Польщі.

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави на суму 9,9 млн грн.

Слідство встановило, що з червня по грудень 2022 року організована група за допомогою підконтрольних осіб АТ «Укрзалізниця» забезпечила перемогу фірми-прокладки у тендері на постачання трансформаторів. Придбані за завищеною ціною трансформатори перепродувалися вдвічі дорожче, що призвело до збитків для Укрзалізниці на суму 94,8 млн грн.

Досудове розслідування кваліфікує діяння як розкрадання коштів в особливо великих розмірах. Підозрювана має статус невинуватої, доки її провина не буде доведена в суді.

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