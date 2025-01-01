Польща розпочала головування в Раді ЄС – Сибіга розповів про очікування України

Україна розраховує на підтримку Польщі у євроінтеграційних питаннях під час головування у ЄС.

Фото: РБК-Україна

Польща починає головування в Раді Європейського Союзу на найближчі півроку, і Україна сподівається на плідну співпрацю з Варшавою для просування євроінтеграційних питань. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х.

Сибіга підкреслив, що Україна розраховує на лідерство, принциповість та рішучість Польщі в рамках головування. Міністр побажав успіхів Варшаві у зміцненні Європи та зазначив важливість тісної співпраці з польським колегою Радославом Сікорським для просування порядку денного Україна-ЄС.

«Ми очікуємо нових ініціатив щодо посилення військової підтримки України та санкційного тиску на агресора. Ми прагнемо до динамічного процесу вступу України до ЄС, включаючи відкриття кластеру 1 та інших кластерів за результатами процесу скринінгу», – наголосив Сибіга.

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