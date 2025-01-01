В Україні за 2024 рік розміновано понад 252 тисячі гектарів території

У 2024 році підрозділи Міністерства оборони України розмінували понад 252 000 гектарів територій, що були забруднені вибухонебезпечними предметами. Як зазначили у відомстві, очищено 252 823,23 га, серед яких:
Протягом року сапери знешкодили 137 821 небезпечний предмет. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було вилучено 416 877 одиниць вибухонебезпечних предметів.
На сьогодні в Україні сертифіковано 72 оператора протимінної діяльності, які мають право здійснювати гуманітарне розмінування.
Фото: Міноборони
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