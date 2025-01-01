В Україні за 2024 рік розміновано понад 252 тисячі гектарів території

Сапери знешкодили понад 137 тисяч вибухонебезпечних предметів у 2024 році.

Фото: big.informator.ua

У 2024 році підрозділи Міністерства оборони України розмінували понад 252 000 гектарів територій, що були забруднені вибухонебезпечними предметами. Як зазначили у відомстві, очищено 252 823,23 га, серед яких:

232 105,76 га сільськогосподарських угідь

538,64 км автомобільних доріг

163,26 км ліній електропередач

31,6 км залізничних доріг

52,41 км трубопроводів

178,49 га житлових ділянок

37 га акваторій

Протягом року сапери знешкодили 137 821 небезпечний предмет. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було вилучено 416 877 одиниць вибухонебезпечних предметів.

На сьогодні в Україні сертифіковано 72 оператора протимінної діяльності, які мають право здійснювати гуманітарне розмінування.

Фото: Міноборони

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