В Украине за 2024 год разминировано более 252 тысяч гектаров территории

Саперы обезвредили более 137 тысяч взрывоопасных предметов в 2024 году.

Фото: big.informator.ua

В 2024 году подразделения Министерства обороны Украины разминировали более 252 000 гектаров территорий, которые были загрязнены взрывоопасными предметами. Как отметили в ведомстве, очищено 252 823,23 га, среди которых:

232 105,76 га сельскохозяйственных угодий

538,64 км автомобильных дорог

163,26 км линий электропередач

31,6 км железнодорожных дорог

52,41 км трубопроводов

178,49 га жилых участков

37 га акваторий

В течение года саперы обезвредили 137 821 опасный предмет. С начала полномасштабного вторжения России в Украине было изъято 416 877 единиц взрывоопасных предметов.

На сегодня в Украине сертифицировано 72 оператора противоминной деятельности, которые имеют право осуществлять гуманитарное разминирование.

Фото: Минобороны

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