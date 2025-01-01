В Украине за 2024 год разминировано более 252 тысяч гектаров территории

В 2024 году подразделения Министерства обороны Украины разминировали более 252 000 гектаров территорий, которые были загрязнены взрывоопасными предметами. Как отметили в ведомстве, очищено 252 823,23 га, среди которых:
В течение года саперы обезвредили 137 821 опасный предмет. С начала полномасштабного вторжения России в Украине было изъято 416 877 единиц взрывоопасных предметов.
На сегодня в Украине сертифицировано 72 оператора противоминной деятельности, которые имеют право осуществлять гуманитарное разминирование.
Фото: Минобороны
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