Польша начала председательство в Совете ЕС – Сибига рассказал об ожиданиях Украины

Украина рассчитывает на поддержку Польши в евроинтеграционных вопросах во время председательства в ЕС.

Фото: РБК-Украина

Польша начинает председательство в Совете Европейского Союза на ближайшие полгода, и Украина надеется на плодотворное сотрудничество с Варшавой для продвижения евроинтеграционных вопросов. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

Сибига подчеркнул, что Украина рассчитывает на лидерство, принципиальность и решительность Польши в рамках председательства. Министр пожелал успехов Варшаве в укреплении Европы и отметил важность тесного сотрудничества с польским коллегой Радославом Сикорским для продвижения повестки дня Украина-ЕС.

«Мы ожидаем новых инициатив по усилению военной поддержки Украины и санкционного давления на агрессора. Мы стремимся к динамичному процессу вступления Украины в ЕС, включая открытие кластера 1 и других кластеров по результатам процесса скрининга», - подчеркнул Сибига.

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