САП и НАБУ добились экстрадиции из Болгарии участницы коррупционной схемы в Укрзализныце

Задержана руководительница компании, завладевшей 94,8 млн грн при закупке трансформаторов.

Фото: САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины при поддержке Офиса Генерального прокурора достигли экстрадиции из Болгарии участницы организованной группы, которая повлекла завладение 94,8 млн грн при закупке трансформаторов для АО «Укрзализныця» в условиях военного положения. Об этом сообщили в САП.

Руководительница частной компании, незаконно победившей в тендере на поставку трансформаторов по завышенным ценам, была задержана после экстрадиции, которая стала возможной благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами Болгарии и Польши.

Высший антикоррупционный суд принял решение о применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на сумму 9,9 млн грн.

Следствие установило, что с июня по декабрь 2022 года организованная группа с помощью подконтрольных лиц АО «Укрзализныця» обеспечила победу фирмы-прокладки в тендере на поставку трансформаторов. Приобретенные по завышенной цене трансформаторы перепродавались вдвое дороже, что привело к убыткам для Укрзализныци на сумму 94,8 млн грн.

Досудебное расследование квалифицирует деяние как хищение средств в особо крупных размерах. Подозреваемая имеет статус невиновной, пока ее вина не будет доказана в суде.

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