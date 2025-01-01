В Германии на Новый год из-за пиротехники погибли 5 человек

Берлинский Новый год: более 300 задержанных и 13 пострадавших полицейских.

Фото: Zeit Online

Во время празднования Нового года в Германии по меньшей мере пять человек погибли из-за неосторожного обращения с пиротехникой, а в столице страны - Берлине - полиция задержала более 300 человек. Об этом сообщает Zeit Online.

Жертвы и пострадавшие:

В городе Гезеке, что в земле Северный Рейн-Вестфалия, 24-летний мужчина погиб из-за взрыва петарды, вероятно кустарного производства.

В Саксонии погибли двое мужчин (45 и 50 лет), запуская фейерверки в разных городах.

В Бранденбурге зафиксировано еще два летальных случая из-за фейерверков.

В Ростоке от взрыва петарды пострадал 10-летний мальчик. Личности виновников сейчас устанавливают.

В Берлине пиротехника стала причиной многочисленных травм. По меньшей мере восемь человек доставили в специализированные больницы с серьезными повреждениями кистей рук, включая ампутации.

В Лейпциге молодежь использовала пиротехнику как оружие, забрасывая ею авто, трамваи и даже друг друга. Полиция вынуждена была вмешиваться, перекрывать улицы и сдерживать толпу.

В Гамбурге хулиганы забросали пиротехникой пожарных, которые прибыли тушить горящий мусорный бак, заставив их покинуть место происшествия.

Несмотря на значительное количество инцидентов, берлинская полиция заявила, что в этом году новогодняя ночь прошла относительно спокойно. В столице было задержано около 330 человек, пострадали 13 полицейских, среди них одного прооперировали из-за травмы от фейерверка.

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