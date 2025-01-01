В Германии на Новый год из-за пиротехники погибли 5 человек

Во время празднования Нового года в Германии по меньшей мере пять человек погибли из-за неосторожного обращения с пиротехникой, а в столице страны - Берлине - полиция задержала более 300 человек. Об этом сообщает Zeit Online.
Жертвы и пострадавшие:
В Берлине пиротехника стала причиной многочисленных травм. По меньшей мере восемь человек доставили в специализированные больницы с серьезными повреждениями кистей рук, включая ампутации.
В Лейпциге молодежь использовала пиротехнику как оружие, забрасывая ею авто, трамваи и даже друг друга. Полиция вынуждена была вмешиваться, перекрывать улицы и сдерживать толпу.
В Гамбурге хулиганы забросали пиротехникой пожарных, которые прибыли тушить горящий мусорный бак, заставив их покинуть место происшествия.
Несмотря на значительное количество инцидентов, берлинская полиция заявила, что в этом году новогодняя ночь прошла относительно спокойно. В столице было задержано около 330 человек, пострадали 13 полицейских, среди них одного прооперировали из-за травмы от фейерверка.
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