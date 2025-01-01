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Пенсионный возраст и стаж – какие условия действуют для украинцев с 2025 года

19:48, 1 января 2025
С 1 января 2025 года нужен 32-летний стаж для выхода на пенсию в 60 лет.
Пенсионный возраст и стаж – какие условия действуют для украинцев с 2025 года
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С 1 января 2025 года граждане Украины, достигшие 60-летнего возраста, могут получить пенсию при наличии 32 лет страхового стажа. Это предусмотрено статьей 26 закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», который был принят в 2003 году с многочисленными изменениями до 2024 года.

Условия выхода на пенсию

  • В 60 лет: право на пенсию имеют лица со страховым стажем не менее 32 лет.
  • В 63 года: могут выйти на пенсию те, кто имеет от 22 до 32 лет страхового стажа.
  • В 65 лет: право на пенсию получают граждане со стажем от 15 до 22 лет.

Если на момент достижения соответствующего возраста гражданин не имеет необходимого страхового стажа, пенсия может быть назначена только после его приобретения.

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