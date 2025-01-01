В Молдове в новогоднюю ночь потерялась собака президента Майи Санду

Собака Майи Санду испугалась фейерверков и убежала.

Фото: NewsMaker

Во время празднования Нового года трехлапая собака президента Молдовы Майи Санду, по имени Кодруц, испугался звуков фейерверков и сбежал с территории администрации главы государства. Инцидент произошел из-за громких праздничных салютов, пишет молдавское издание NewsMaker.

Животное заметили на одной из центральных улиц Кишинева, о чем прохожие сообщили в социальных сетях, призывая владельца пса обратиться. На опубликованных фото узнали Кодруца, что подтвердил пресс-секретарь президента Игорь Захаров.

«Кодруца нашли и вернули, сейчас он в безопасности, дома. Этот случай напоминает нам о том, как важно быть ответственными и осознавать, что фейерверки негативно влияют на наших друзей животных», - сообщил

Кодруц - трехлапая собака, которую Майи Санду взяла из приюта, стал символом заботы о бездомных животных. Эта история вызвала активное обсуждение в Молдове и напомнила о необходимости ограничения использования пиротехники.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.