ФБР расследует наезд грузовика на толпу людей в Новом Орлеане как теракт

Джо Байден и Дональд Трамп выразили соболезнования после трагедии в Новом Орлеане.

Фото: CNN

Президент США Джо Байден поблагодарил местные правоохранительные органы за их смелую и быструю реакцию после трагедии, произошедшей в Новом Орлеане утром в среду, когда водитель грузовика врезался в новогоднюю толпу. Байден подчеркнул, что благодаря слаженной работе правоохранителей удалось предотвратить еще большее количество жертв. Об этом пишет CNN.

«Меня постоянно информируют руководство федеральных правоохранительных органов и моя команда внутренней безопасности, включая министра внутренней безопасности Али Майоркаса, заместителя генерального прокурора Лизу Монако, советника Белого дома по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рендалл и мэра Нью-Йорка. Орлеана относительно ужасного инцидента, который произошел там ночью», - отметил президент в своем заявлении.

По последним данным, по меньшей мере десять человек погибли, еще 35 получили ранения в результате наезда. ФБР проводит расследование и проверяет возможных сообщников подозреваемого.

Байден также выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что ни один акт насилия не может быть оправдан.

Избранный президент Дональд Трамп также выразил свои соболезнования. В заметке на Truth Social он заявил: «Наши сердца со всеми невинными жертвами и их близкими, включая отважных офицеров полиции Нового Орлеана». Трамп пообещал полную поддержку расследования и восстановления после этого трагического инцидента.

Трамп также обратил внимание на высокий уровень преступности в стране, связав инцидент с нелегальной иммиграцией, отметив, что преступники, которые попадают в США, значительно хуже местных правонарушителей.

«Когда я сказал, что преступники, которые приходят, гораздо хуже, чем преступники, которые есть в нашей стране, это утверждение постоянно опровергалось демократами и фейковыми СМИ, но оно оказалось правдой. Уровень преступности в нашей стране на таком уровне, которого еще никто не видел», - отметил Трамп.

Напомним, в Новом Орлеане грузовик на скорости въехал в толпу.

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