Терорист, влетевший в толпу в Новом Орлеане, планировал взорвать две бомбы

Террорист в Новом Орлеане заложил на улицах бомбы, которые не сработали.

Фото: Getty Images

Как известно, ночью 31 декабря в американском городе Новом Орлеане, мужчина на автомобиле въехал в толпу. Нападавший, который погиб во время перестрелки с полицией, планировал устроить два взрыва, пишет New York Times.

Во время расследования теракта правоохранители выяснили, что мужчина заложил в городе две бомбы, но они не сработали. Взрывчатку обнаружили на ключевых перекрестках Бурбон-стрит и Орлеан-стрит, а также на Бурбон-стрит и Тулуз-стрит, где часто гуляют люди.

«Если бы устройства сработали, последствия могли быть ужасными. Почему они не взорвались – из-за ошибки террориста или сбоя передатчика – пока не ясно», – пишут журналисты, ссылаясь на заявление ФБР.

Кроме того, в доме террориста Шамсуд-Дина Джаббара правоохранители нашли материалы для изготовления бомбы. Для подрыва двух взрывчаток он планировал использовать передатчик, который разместил рядом.

Напомним, в Новом Орлеане грузовик на скорости въехал в толпу.

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