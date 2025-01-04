В НАИС завершили обновление заявок на обслуживание обновленных сертификатов электронной подписи

В НАИС заявили, что реестрами можно пользоваться без ограничений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что завершило обновление поданных зарегистрированных заявок на обслуживание обновленных сертификатов электронной подписи.

«Реестрами можно пользоваться без ограничений», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что нотариусы, у которых не завершен срок действия сертификата электронной подписи, могут пользоваться реестрами без ограничений.

Напомним, более 6 тысяч нотариусов получили доступ к восстановленным реестрам.

Добавим, что в связи с восстановлением после масштабной кибератаки работы Наследственного реестра, Единого реестра доверенностей и Единого реестра специальных бланков нотариальных документов Министерство юстиции проинформировало о сроках внесения информации в соответствующие реестры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.