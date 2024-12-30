В Минюсте разъяснили сроки внесения информации в Наследственный реестр, Единый реестр доверенностей и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов

Регистрация сведений о завещаниях, заведенных наследственных делах, выданные свидетельства о праве на наследство и их дубликаты проводится в течение 5 рабочих дней со дня восстановления доступа к Наследственному реестру.

В связи с восстановлением после масштабной кибератаки работы Наследственного реестра, Единого реестра доверенностей и Единого реестра специальных бланков нотариальных документов Министерство юстиции проинформировало о сроках внесения информации в соответствующие реестры.

Так, пунктом 1.8 раздела I Положения о Наследственном реестре установлено, что при отсутствии доступа к Наследственному реестру регистрация сведений о завещаниях, изменениях к ним, отмена завещаний, заведенные наследственные дела, изменения к ним, расторжение наследственных договоров, выданные свидетельства о праве на наследство и их дубликаты производится в течение 5 рабочих дней со дня восстановления такого доступа.

Пунктом 2.1 главы 2 Положения о Едином реестре доверенностей предусмотрено, что при отсутствии доступа к Единому реестру доверенностей регистрация доверенностей (в том числе их дубликатов), удостоверенных в нотариальном порядке, и доверенностей, приравниваемых к нотариально удостоверенным, а также в течение 5 рабочих дней со дня восстановления такого доступа.

Сроки внесения сведений после восстановления доступа к Единому реестру специальных бланков нотариальных документов не определены, однако постановлением Кабмина от 28.02.2022 № 164 «Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения» предусмотрено, что определенный законодательством срок для внесения нотариусом сведений в единые и государственные функционирующих в системе Министерства юстиции, продолжается на подтвержденное государственным предприятием «Национальные информационные системы» время их ненадлежащего функционирования.

Соответственно в своем письме первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко просит сообщить государственным и частным нотариусам указанную информацию, а также акцентирует внимание на следующем:

необходимости регистрации сведений о завещаниях, изменениях к ним, отмене завещаний, заведенных наследственных делах, изменениях к ним, расторжении наследственных договоров, выданных свидетельствах о праве на наследство и их дубликатах в Наследственном реестре;

регистрации доверенностей (в том числе их дубликатов), удостоверенных в нотариальном порядке, и доверенностей, приравненных к нотариально удостоверенным, а также сведений о прекращении их действия в Едином реестре доверенностей;

внесение сведений об израсходованных и недействительных бланках, о получении бланков в Едином реестре специальных бланков нотариальных документов в течение пяти рабочих дней со дня восстановления доступа к указанным реестрам.

Вместе с тем при наличии объективных оснований (болезнь, пребывание нотариуса в отпуске и т.п.), подтверждаемых соответствующими документами, учет указанных сроков осуществляется со дня прекращения соответствующих обстоятельств.

«Повторяем, что в связи с указанной кибератакой территориальные органы Министерства юстиции не должны применять меры реагирования к нотариусам за несвоевременное внесение или невнесение сведений о расходовании бланков в Единый реестр специальных бланков нотариальных документов» - подчеркивается в письме Николая Кучерявенка.

Автор: Наталя Мамченко

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