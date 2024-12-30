Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

В Минюсте разъяснили сроки внесения информации в Наследственный реестр, Единый реестр доверенностей и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов

16:02, 30 декабря 2024
Регистрация сведений о завещаниях, заведенных наследственных делах, выданные свидетельства о праве на наследство и их дубликаты проводится в течение 5 рабочих дней со дня восстановления доступа к Наследственному реестру.
В Минюсте разъяснили сроки внесения информации в Наследственный реестр, Единый реестр доверенностей и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В связи с восстановлением после масштабной кибератаки работы Наследственного реестра, Единого реестра доверенностей и Единого реестра специальных бланков нотариальных документов Министерство юстиции проинформировало о сроках внесения информации в соответствующие реестры.

Так, пунктом 1.8 раздела I Положения о Наследственном реестре установлено, что при отсутствии доступа к Наследственному реестру регистрация сведений о завещаниях, изменениях к ним, отмена завещаний, заведенные наследственные дела, изменения к ним, расторжение наследственных договоров, выданные свидетельства о праве на наследство и их дубликаты производится в течение 5 рабочих дней со дня восстановления такого доступа.

Пунктом 2.1 главы 2 Положения о Едином реестре доверенностей предусмотрено, что при отсутствии доступа к Единому реестру доверенностей регистрация доверенностей (в том числе их дубликатов), удостоверенных в нотариальном порядке, и доверенностей, приравниваемых к нотариально удостоверенным, а также в течение 5 рабочих дней со дня восстановления такого доступа.

Сроки внесения сведений после восстановления доступа к Единому реестру специальных бланков нотариальных документов не определены, однако постановлением Кабмина от 28.02.2022 № 164 «Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения» предусмотрено, что определенный законодательством срок для внесения нотариусом сведений в единые и государственные функционирующих в системе Министерства юстиции, продолжается на подтвержденное государственным предприятием «Национальные информационные системы» время их ненадлежащего функционирования.

Соответственно в своем письме первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко просит сообщить государственным и частным нотариусам указанную информацию, а также акцентирует внимание на следующем:

  • необходимости регистрации сведений о завещаниях, изменениях к ним, отмене завещаний, заведенных наследственных делах, изменениях к ним, расторжении наследственных договоров, выданных свидетельствах о праве на наследство и их дубликатах в Наследственном реестре;
  • регистрации доверенностей (в том числе их дубликатов), удостоверенных в нотариальном порядке, и доверенностей, приравненных к нотариально удостоверенным, а также сведений о прекращении их действия в Едином реестре доверенностей;
  • внесение сведений об израсходованных и недействительных бланках, о получении бланков в Едином реестре специальных бланков нотариальных документов в течение пяти рабочих дней со дня восстановления доступа к указанным реестрам.

Вместе с тем при наличии объективных оснований (болезнь, пребывание нотариуса в отпуске и т.п.), подтверждаемых соответствующими документами, учет указанных сроков осуществляется со дня прекращения соответствующих обстоятельств.

«Повторяем, что в связи с указанной кибератакой территориальные органы Министерства юстиции не должны применять меры реагирования к нотариусам за несвоевременное внесение или невнесение сведений о расходовании бланков в Единый реестр специальных бланков нотариальных документов» - подчеркивается в письме Николая Кучерявенка.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

документы минюст нотариус кибератака наследственные правоотношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Закон о ликвидации МСЭК ввел новые правила для мужчин 25-60 лет, которым была установлена ІІ или ІІІ группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым была установлена II или III группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра, но не проходивших повторный осмотр в МСЭК, обязаны в период с 1 апреля 2025 года по 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования лица в соответствии с новым законом.

Дело судей хозяйственных судов Львовской области – новые подробности

Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей бывшего председателя Западного апелляционного хозяйственного суда, но это еще не конец истории – все деньги также найти пока что не удалось.

В Минюсте разъяснили сроки внесения информации в Наследственный реестр, Единый реестр доверенностей и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов

Регистрация сведений о завещаниях, заведенных наследственных делах, выданные свидетельства о праве на наследство и их дубликаты проводится в течение 5 рабочих дней со дня восстановления доступа к Наследственному реестру.

Депутаты предлагают разрешить мужчинам до 24 лет выезжать на обучение за границу, но только при определенных условиях

Также предлагается отложить вступление в силу закона на 3 месяца, то есть не ранее середины апреля.

Нарушение процедуры рассмотрения жалобы НАЗЯВО может быть предметом судебного разбирательства только при наличии окончательного решения Нацагентства – Верховный Суд

Требование к НАЗЯВО воздержаться от проведения проверки является вмешательством в выполнение органом его публично-властной управленческой функции по установлению фактов академического плагиата, фабрикации или фальсификации.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Лесько
    Алла Лесько
    суддя Верховного Суду у відставці
  • Наталія Полях
    Наталія Полях
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Сергій Кальченко
    Сергій Кальченко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Україні