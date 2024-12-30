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У Мінюсті роз’яснили строки внесення інформації до Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів

16:02, 30 грудня 2024
Реєстрація відомостей про заповіти, заведені спадкові справи, видані свідоцтва про право на спадщину та їх дублікати проводиться протягом 5 робочих днів з дня відновлення доступу до Спадкового реєстру.
У Мінюсті роз’яснили строки внесення інформації до Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів
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У зв’язку з відновленням після масштабної кібератаки роботи Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів Міністерство юстиції проінформувало про строки внесення інформації до відповідних реєстрів.

Так, пунктом 1.8 розділу І Положення про Спадковий реєстр встановлено, що за відсутності доступу до Спадкового реєстру реєстрація відомостей про заповіти, зміни до них, скасування заповітів, заведені спадкові справи, зміни до них, розірвання спадкових договорів, видані свідоцтва про право на спадщину та їх дублікати проводиться протягом 5 робочих днів з дня відновлення такого доступу.

Пунктом 2.1 глави 2 Положення про Єдиний реєстр довіреностей передбачено, що за відсутності доступу до Єдиного реєстру довіреностей реєстрація довіреностей (у тому числі їх дублікатів), посвідчених в нотаріальному порядку, та довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, а також відомостей про припинення їх дії проводиться протягом 5 робочих днів з дня відновлення такого доступу.

Строки внесення відомостей після відновлення доступу до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів не визначені, однак постановою Кабміну від 28.02.2022 № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» передбачено, що визначений законодавством строк для внесення нотаріусом відомостей до єдиних та державних реєстрів, що функціонують у системі Міністерства юстиції, продовжується на підтверджений державним підприємством «Національні інформаційні системи» час їх неналежного функціонування.

Відповідно у своєму листі перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко просить довести до відома державних та приватних нотаріусів зазначену інформацію, а також наголошує на:

  • необхідності реєстрації відомостей про заповіти, зміни до них, скасування заповітів, заведені спадкові справи, зміни до них, розірвання спадкових договорів, видані свідоцтва про право на спадщину та їх дублікати у Спадковому реєстрі;
  • реєстрації довіреностей (у тому числі їх дублікатів), посвідчених в нотаріальному порядку, та довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, а також відомостей про припинення їх дії у Єдиному реєстрі довіреностей;
  • внесення відомостей про витрачені та недійсні бланки, про отримання бланків до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів протягом п’яти робочих днів з дня відновлення доступу до зазначених реєстрів.

Разом з тим за наявності об’єктивних підстав (хвороба, перебування нотаріуса у відпустці, тощо), які підтверджуються відповідними документами, обрахування зазначених строків здійснюється з дня припинення відповідних обставин.

«Повторно наголошуємо, що у зв’язку із зазначеною кібератакою територіальні органи Міністерства юстиції не повинні застосовувати заходи реагування до нотаріусів за несвоєчасне внесення або невнесення відомостей про витрачання бланків до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів» - підкреслено у листі Миколи Кучерявенка.

Автор: Наталя Мамченко

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У Мінюсті роз’яснили строки внесення інформації до Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів

Реєстрація відомостей про заповіти, заведені спадкові справи, видані свідоцтва про право на спадщину та їх дублікати проводиться протягом 5 робочих днів з дня відновлення доступу до Спадкового реєстру.

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