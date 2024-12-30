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Коли виникає право на податковий кредит за розблокованою податковою накладною

22:54, 30 грудня 2024
Право на податковий кредит у платника ПДВ виникає після реєстрації в ЄРПН постачальником відповідної податкової накладної.
Коли виникає право на податковий кредит за розблокованою податковою накладною
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Право на податковий кредит у покупця товарів та послуг виникає після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником відповідної податкової накладної. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Переривання строку для визначення права на формування податкового кредиту має місце на період зупинення реєстрації в ЄРПН податкової накладної.

Реєстрація податкової накладної вважається зупиненою з дати оформлення квитанції про зупинення реєстрації до дати настання однієї з подій:

  • прийняття в установленому порядку та набрання чинності рішенням про реєстрацію податкової накладної;
  • набрання рішенням суду законної сили про реєстрацію податкової накладної (у разі надходження до ДПС відповідного рішення);
  • неприйняття та/або відсутність реєстрації в установленому порядку рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної.

У разі реєстрації в ЄРПН податкової накладної, реєстрація якої попередньо була зупинена відповідно до пункту 201.16 статті 201 розділу V Податкового кодексу України (далі – ПКУ), покупець може включити до складу податкового кредиту суми ПДВ, зазначені у такій податковій накладній:

  • у випадку своєчасної реєстрації в ЄРПН такої податкової накладної – у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому її складено, або будь-якого наступного звітного періоду в межах 365 календарних днів з дати складання такої податкової накладної (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 80 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, та зупинення/переривання термінів відповідно до абзацу сьомого пункту 198.6 статті 198 розділу V ПКУ, пункту 102.9 статті 102 глави 9 розділу ІІ ПКУ та підпункту 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ);
  • у випадку несвоєчасної реєстрації в ЄРПН – у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому її зареєстровано в ЄРПН, але не пізніше ніж через 365 календарних днів з дати її складання (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 80 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, та зупинення/переривання термінів відповідно до абзацу сьомого пункту 198.6 статті 198 розділу V ПКУ, пункту 102.9 статті 102 глави 9 розділу ІІ ПКУ та підпункту 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

Право на податковий кредит за такими податковими накладними втрачається після сплину зазначених вище термінів.

Покупець (платник ПДВ) з метою визначення податкового періоду, в якому він має право включити суми ПДВ до податкового кредиту на підставі зареєстрованої в ЄРПН постачальником податкової накладної, використовуючи інформацію, що міститься у електронному кабінеті платника податку, може визначити дату реєстрації в ЄРПН такої податкової накладної та, відповідно, період (граничний термін), в якому має право віднести суми ПДВ до податкового кредиту.

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