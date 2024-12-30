1,6 млн грн збитків на закупівлі укриття для дитсадка — на Дніпропетровщині судитимуть екскерівника закладу

На Дніпропетровщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього виконувача обов’язків директора комунального закладу однієї з селищних рад за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомляє обласна прокуратура.
Слідство встановило, що у 2023 році обвинувачений уклав із товариством договір на постачання модульного укриття для дитячого садка в Обухівській громаді Дніпровського району, яке мало вміщувати 50 осіб.
Укриття не відповідало стандартам ДСТУ і не забезпечувало належного захисту, але службовець все одно перерахував підряднику бюджетні кошти, завдавши місцевому бюджету збитків на суму 1,6 млн грн.
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