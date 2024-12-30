1,6 млн грн збитків на закупівлі укриття для дитсадка — на Дніпропетровщині судитимуть екскерівника закладу

Обвинувачений уклав договір на постачання модульного укриття для дитсадка, яке мало вміщувати 50 осіб, але воно не відповідало стандартам ДСТУ.

На Дніпропетровщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього виконувача обов’язків директора комунального закладу однієї з селищних рад за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідство встановило, що у 2023 році обвинувачений уклав із товариством договір на постачання модульного укриття для дитячого садка в Обухівській громаді Дніпровського району, яке мало вміщувати 50 осіб.

Укриття не відповідало стандартам ДСТУ і не забезпечувало належного захисту, але службовець все одно перерахував підряднику бюджетні кошти, завдавши місцевому бюджету збитків на суму 1,6 млн грн.

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