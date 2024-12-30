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На Львівщині діти грались із пневматичною гвинтівкою — 4-річна дівчинка отримала поранення в голову

22:36, 30 грудня 2024
6-річний хлопчик та його 4-річна двоюрідна сестра були в будинку своєї бабусі, знайшли у коморі пневматичну гвинтівку та почали гратися нею.
На Львівщині діти грались із пневматичною гвинтівкою — 4-річна дівчинка отримала поранення в голову
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На Львівщині дві дитини знайшли в коморі бабусі пневматичну гвинтівку. Через випадковий постріл 4-річна дівчинка зазнала поранення в голову. Про це повідомили у поліції регіону.

Інцидент стався 28 грудня в місті Самбір у Львівській області.

Як повідомляється, 6-річний хлопчик та його 4-річна двоюрідна сестра були в будинку своєї бабусі, знайшли у коморі пневматичну гвинтівку та почали гратися нею.

Несподівано гвинтівка вистрелила в голову дівчинці. Зараз вона госпіталізована та перебуває під наглядом лікарів — загрози життю дитини немає.

Зброю — пневматичну гвинтівку іноземного виробництва калібру 4,5 мм — вилучили та скерували на експертизу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України — злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною. Стаття передбачає до п'яти років обмеження або позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють походження зброї.

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Львів діти зброя

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