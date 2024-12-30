Во Львовской области дети играли с пневматической винтовкой — 4-летняя девочка получила ранение в голову

6-летний мальчик и его 4-летняя двоюродная сестра были в доме своей бабушки, нашли в амбаре пневматическую винтовку и начали играть ею.

На Львовщине два ребенка нашли в амбаре бабушки пневматическую винтовку. Из-за случайного выстрела 4-летняя девочка получила ранение в голову. Об этом сообщили в полиции региона.

Инцидент произошел 28 декабря в городе Самбор во Львовской области.

Как сообщается, 6-летний мальчик и его 4-летняя двоюродная сестра были в доме своей бабушки, нашли в амбаре пневматическую винтовку и начали играть ею.

Неожиданно винтовка выстрелила в голову девочке. Сейчас она госпитализирована и находится под наблюдением врачей – угрозы жизни ребенка нет.

Оружие – пневматическую винтовку иностранного производства калибра 4,5 мм – изъяли и направили на экспертизу.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины – злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Статья предусматривает до пяти лет ограничение или лишение свободы.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают происхождение оружия.

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