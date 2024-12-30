Владимир Зеленский подписал продление налоговых и таможенных льгот на следующий год, в частности, по дронам

Президент Владимир Зеленский подписал продление налоговых и таможенных льгот на следующий год. В том числе по дронам и комплектующим. Речь идет о законопроектах об изменениях в Налоговый 12266 и Таможенный кодекс 12267.
Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 17 декабря приняла в целом как закон законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины отдельных товаров оборонного назначения 12266, поданный народным депутатом Даниилом Гетманцевым. Также принят связанный с ним законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс 12267.
Так, внесені зміни до Податкового кодексу, зокрема:
Крім того, вносяться зміни до законів «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», які стосуються уточнення питань застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій під час здійснення діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор з метою повної фіскалізації грального бізнесу.
Законопроект є пов’язаним із проектом Закону про внесення змін до Митного кодексу щодо звільнення від оподаткування ввізним митом окремих товарів оборонного призначення та Закону «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів» щодо вимог відповідності екологічним нормам.
Слід зазначити, що законопроект ухвалено з врахуванням пропозицій податкового комітету, зокрема, комітетом було передбачено, що виплата компенсацій та інших виплат (в тому числі що є додатковим благом) на користь працівників благодійної організації не є підставою для виключення такої благодійної організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій за умови, що такі компенсації та інші виплати пов'язані з реалізацією цілей і завдань такої благодійної організації і передбачені її установчими документами та/або організаційно-розпорядчими документами та не суперечать Закону «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Розмір таких компенсацій та інших виплат у податковому (звітному) році не повинен перевищувати 25% суми понесених адміністративних витрат такої благодійної організації за податковий (звітний) рік.
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