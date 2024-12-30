Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

Владимир Зеленский подписал продление налоговых и таможенных льгот на следующий год, в частности, по дронам

15:52, 30 декабря 2024
Верховная Рада проголосовала за продление налоговых и таможенных льгот на 2025 год 17 декабря.
Владимир Зеленский подписал продление налоговых и таможенных льгот на следующий год, в частности, по дронам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский подписал продление налоговых и таможенных льгот на следующий год. В том числе по дронам и комплектующим. Речь идет о законопроектах об изменениях в Налоговый 12266 и Таможенный кодекс 12267.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 17 декабря приняла в целом как закон законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины отдельных товаров оборонного назначения 12266, поданный народным депутатом Даниилом Гетманцевым. Также принят связанный с ним законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс 12267.

Так, внесені зміни до Податкового кодексу, зокрема:

  • продовжено до 1 січня 2026 року дію існуючої пільги з ПДВ на операції з ввезення на митну територію України БПЛА (дронів) та інших товарів, коди згідно з УКТ ЗЕД яких зазначено в пункті 9-24 розділу XXІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу;
  • доповнено перелік складових та матеріалів, за переліком кодів згідно з УКТ ЗЕД визначеним в пункті 9-27 розділу XXІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу, складовими і матеріалами, що ввозяться на митну територію України підприємствами, які виробляють системи зброї дистанційного керування та боєприпасів (які використовуються з безпілотними системами);
  • продовжено до 31 грудня року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан, дію пунктів 12 та 13-2 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість окремих операцій у сфері кінематографії;
  • уточнено порядок обрахування ціни продажу вживаного транспортного засобу при визначенні бази оподаткування податком на додану вартість у разі постачання вживаного транспортного засобу, придбаного у осіб, не зареєстрованих як платники податку на додану вартість (зміни до пункту 189.3 статті 189 Податкового кодексу);
  • надано право неприбутковим організаціям здійснювати виплати на користь своїх працівників у вигляді компенсацій та інших додаткових виплат, якщо здійснення таких виплат буде передбачено не тільки установчими документами, а і колективним договором, організаційно-розпорядчими та іншими документами такої неприбуткової організації у розмірі до 5 відсотків доходу неприбуткової організації за податковий рік (відповідна норма була передбачена у першій редакції);
  • розширено перелік осіб, на користь яких неприбутковим організаціям (на період дії воєнного стану) дозволяється здійснювати передачу майна, надання послуг, здійснювати видатки за рахунок власних доходів (прибутку);
  • звільнити від оподаткування податком на доходи фізичних осіб суму (вартість) благодійної пожертви, отриманої фізичними особами, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені благодійної організації або на користь благодійної організації від власного імені, від імені або на користь інших бенефіціарів в порядку, визначеному Законом України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, у розмірі, фактично перерахованому такій благодійній організації чи бенефіціару, від імені та/або на користь яких здійснювався публічний збір благодійних пожертв.

Крім того, вносяться зміни до законів «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», які стосуються уточнення питань застосування реєстраторів  розрахункових  операцій  та/або  програмних  реєстраторів розрахункових операцій під час здійснення діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор з метою повної фіскалізації грального бізнесу.

Законопроект є пов’язаним із проектом Закону про внесення змін до Митного кодексу щодо звільнення від оподаткування ввізним митом окремих товарів оборонного призначення та Закону «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів» щодо вимог відповідності екологічним нормам.

Слід зазначити, що законопроект ухвалено з врахуванням пропозицій податкового комітету, зокрема, комітетом було передбачено, що виплата компенсацій та інших виплат (в тому числі що є додатковим благом) на користь працівників благодійної організації не є підставою для виключення такої благодійної організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій за умови, що такі компенсації та інші виплати пов'язані з реалізацією цілей і завдань такої благодійної організації і передбачені її установчими документами та/або організаційно-розпорядчими документами та не суперечать Закону «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Розмір таких компенсацій та інших виплат у податковому (звітному) році не повинен перевищувати 25% суми понесених адміністративних витрат такої благодійної організації за податковий (звітний) рік.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховная Рада Украины война Владимир Зеленский налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают разрешить мужчинам до 24 лет выезжать на обучение за границу, но только при определенных условиях

Также предлагается отложить вступление в силу закона на 3 месяца, то есть не ранее середины апреля.

Нарушение процедуры рассмотрения жалобы НАЗЯВО может быть предметом судебного разбирательства только при наличии окончательного решения Нацагентства – Верховный Суд

Требование к НАЗЯВО воздержаться от проведения проверки является вмешательством в выполнение органом его публично-властной управленческой функции по установлению фактов академического плагиата, фабрикации или фальсификации.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о ротации медицинских работников

Предлагается ввести понятие «ротация медицинских работников», что будет означать временное направление специалистов для выполнения задач в рамках системы медицинского обеспечения сил безопасности и обороны.

Штрафы до 102 тысяч грн – Кабмин возобновил меры надзора за непродовольственной продукцией

Ранее меры надзора и контроля были остановлены на время военного положения, но Кабмин решил их восстановить – соответственно возобновится и наложение штрафов.

Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей экс-председателя Западного апелляционного хозяйственного суда Бориса Плотницкого

ВСП предоставила разрешение за содержание под стражей Бориса Плотницкого.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Лесько
    Алла Лесько
    суддя Верховного Суду у відставці
  • Наталія Полях
    Наталія Полях
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Сергій Кальченко
    Сергій Кальченко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Україні