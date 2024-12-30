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В Армия+ появился курс по кибербезопасности для военных

20:56, 30 декабря 2024
В приложении «Армия+» появился курс с видеоуроками, практическими советами по защите от кибератак.
В Армия+ появился курс по кибербезопасности для военных
Фото: Минобороны
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В приложении «Армия+» добавили уже шестой учебный курс на тему «Информационная устойчивость: кибербезопасность». Новый курс поможет военнослужащим распознавать угрозы в онлайн-среде и усиливать информационную безопасность. Об этом сообщили в Минобороны.

Курс состоит из двух модулей, включающих видеоуроки, примеры и практические советы для настройки безопасности на персональных устройствах.

Обучение охватывает следующие темы:

  • Как распознавать угрозы из фишинга, уберечься от вредоносного программного обеспечения и атак с использованием персональных данных?
  • Как защитить от угроз собственные устройства и сети?
  • Безопасное использование мобильных технологий.
  • Главные правила безопасности в интернете, особенности пользования мессенджерами и электронной почтой.
  • Как противодействовать социальной инженерии?

«Современный военный должен обладать широким спектром знаний и навыков. Новый курс в Армия+ будет полезным как для командиров, так и для личного состава, чтобы вовремя выявлять угрозы в интернете и противодействовать им. Мы продолжаем развивать образовательное направление, и это только первый блок материалов в этом направлении. Впоследствии планируем добавить продолжение на тему противодействия вражескому ИПСО», - отметил заместитель министра обороны Сергей Мельник.

После завершения курса и сдачи теста военные получат сертификат.

«Наши военные должны быть защищенными не только в полевых условиях, но и не забывать о действиях врага онлайн. Учебный блок приложения Армия+ развивается и только за два месяца расширился до шести курсов. Уже 25 000 военных начали обучение, а 6 000 - успели завершить и получить сертификаты об успешном прохождении. Развиваем наших защитников и наращиваем качественное преимущество над врагом», - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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