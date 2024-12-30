Как действовать работодателю, если уволенный работник находится не в Украине.

Восточное межрегиональное управление Гоструда рассказало, может ли работодатель переслать трудовую книжку уволенному работнику, находящемуся за границей.

Нормой статьи 7 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» принятого Постановлением Верховной Рады 15 марта 2022 г. № 2136-IX предусмотрено, что в период действия военного положения порядок организации делопроизводства по вопросам трудовых отношений, оформления и ведения трудовых книжек и архивного хранение соответствующих документов в районах активных боевых действий определяется работодателем самостоятельно, при условии обеспечения ведение достоверного учета выполняемой работником работы и учета затрат на оплату труда.

В период действия военного положения стороны трудового договора могут договориться об альтернативных способах создания, пересылки и хранения приказов (распоряжений) работодателя, уведомлений и других документов по трудовым отношениям и о любом другом доступном способе электронной коммуникации, который избран по соглашению между работодателем и работником.

В соответствии с требованиями п. 4.2 раздела 4 «Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников», утвержденной приказом Министерства труда Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства социальной защиты населения Украины 29.07.1993 №58, пересылка трудовой книжки по почте с доставкой по указанному адресу допускается только по письменному согласию работника.

Так, пунктом 26 «Правил предоставления услуг почтовой связи», утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 5 марта 2009 г. №270 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 10 октября 2023 г. №1071) предусмотрено, что в международных почтовых отправлениях пересылаются предметы, не запрещенные к ввозу на территорию Украины и вывозу с территории Украины в соответствии с законодательством.

Пересылка за пределы Украины разрешений на право ношения оружия, трудовых книжек, военных билетов, удостоверяющих личность документов осуществляется исключительно в регистрируемых международных почтовых отправлениях.

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