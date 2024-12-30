Какой штраф ждет посредника в трудоустройстве за отсутствие отчетности

Штраф налагается уполномоченным лицом Гоструда.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, какой штраф ожидает посредника в трудоустройстве за отсутствие отчетности.

Отмечается, что субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги по посредничеству в трудоустройстве, согласно ч. 4 ст. 36 Закона Украины "О занятости населения" должны предоставлять сведения о численности трудоустроенных ими лиц в порядке, утвержденном приказом Министерства социальной политики №851 от 03.06.2019, несмотря на то, что они фактически не осуществляли этот вид деятельности. Непредставление отчетности в связи с неосуществлением деятельности указанным порядком не предусмотрено.

Частью 4 статьи 53 Закона Украины "О занятости населения", за непредставление или нарушение порядка представления сведений о трудоустроенных лиц налагается штраф в двукратном размере минимальной заработной платы, установленной на момент выявления нарушения. Штраф налагается уполномоченным лицом Гоструда.

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