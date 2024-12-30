Штраф накладається уповноваженою особою Держпраці.

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, який штраф чекає на посередника у працевлаштуванні за незвітування.

Зазначається, що суб’єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, згідно з ч. 4 ст. 36 Закону України “Про зайнятість населення” повінні надавати відомості про чисельність працевлашованих ними осіб у порядку, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики №851 від 03.06.2019, незавжаючи на те, що вони фактично не здійснювали цей вид діяльності. Неподання звітності у звязку з нездійсненням діяльності зазначеним порядком не передбачено.

Частиною 4 статті 53 Закону України “Про зайнятість населення”, за неподання або порушення порядку подання відомостей про працевлаштованих осіб накладається штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення. Штраф накладається уповноваженою особою Держпраці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.