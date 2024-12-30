Вартість новорічної ялинки в Україні — у якому регіоні просять найбільшу ціну за живе дерево

Вартість новорічної ялинки в Україні відрізняється між регіонами в 10 разів, найдорожчі дерева на Закарпатті.

На початку грудня, коли в Україні стартував продаж новорічних ялинок, було продано 44,5 тисячі дерев. Про це повідомляє «Опендатабот» з посиланням на дані Державного агентства лісових ресурсів.

Однак у порівнянні з 2021 роком, коли лісгоспи виростили 2,05 мільйона хвойних дерев, цьогорічні обсяги майже удвічі менші — 1,07 мільйона. До кінця року, що закінчується, лісгоспи планують реалізувати близько 200 тисяч легальних новорічних дерев.

Цього року більшість вирощених дерев — це сосни (52%) і ялинки (44%), решта 4,5% — інші породи хвойних. Найбільше дерев виростили у Вінницькій та Житомирській областях — на них припадає відповідно 20% і 16% загального обсягу.

Щодо ціни, то найдорожчі ялинки продаються на Закарпатті, де їхня середня ціна сягає 918 гривень. Найдешевші — у Харківській області, із середньою ціною 92 гривні.

Середня закупівельна вартість ялинки в Україні наразі становить 154 гривні, що на 15% більше, ніж минулого року, та у 1,5 раза більше, ніж у 2021 році.

Щоправда попит значно обвалився з початку повномасштабного вторгнення, коли у 2022 році продали лише 206 тисяч дерев порівняно з 445 тисячами у 2021-му.

Станом на 9 грудня 2024 року в Україні зафіксовано 402 випадки незаконної вирубки новорічних дерев. Це вдвічі більше, ніж за весь попередній сезон.