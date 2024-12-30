ВККС розгляне питання про відрядження судді до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що призначила до розгляду питання внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області 1 судді.
Розгляд питання відбуватиметься 29 січня 2025 року о 10-00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії.
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою, до якої додати свої документи.
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