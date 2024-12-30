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ВККС рассмотрит вопрос о командировке судьи в Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области

15:49, 30 декабря 2024
Рассмотрение вопроса состоится 29 января.
ВККС рассмотрит вопрос о командировке судьи в Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что назначила к рассмотрению вопрос внесения представления о командировке (временном переводе) для осуществления правосудия в Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области 1 судьи.

Рассмотрение вопроса будет проходить 29 января 2025 в 10-00 в помещении Высшей квалификационной комиссии.

Судья, который намеревался отправиться в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, в которую добавить свои документы.

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судья ВККС

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