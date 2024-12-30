С 1 января 2025 г. вместо МСЭК заработают экспертные комиссии в кластерных и сверхкластерных больницах.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК.

Вместо устаревшей и коррупционной системы вводится новая цифровая система оценки функционирования.

Закон предусматривает, что с 1 января 2025 вместо МСЭК заработают экспертные комиссии в кластерных и сверхкластерных больницах, которые будут проводить оценку в соответствии с критериями Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья.

Без изменений останутся ранее установленные статусы лиц с инвалидностью, а также медико-социальная экспертиза для детей.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 декабря приняла в целом закон законопроект 12178 о реформе МСЭК. Некоторые мужчины обязаны будут до 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно описала, что будет с уже установленными статусами инвалидности.

Кроме того, Верховная Рада изменила основания для отсрочки от мобилизации для смотрителей в рамках реформы МСЭК.

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