Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК.
Вместо устаревшей и коррупционной системы вводится новая цифровая система оценки функционирования.
Закон предусматривает, что с 1 января 2025 вместо МСЭК заработают экспертные комиссии в кластерных и сверхкластерных больницах, которые будут проводить оценку в соответствии с критериями Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья.
Без изменений останутся ранее установленные статусы лиц с инвалидностью, а также медико-социальная экспертиза для детей.
Как сообщалось, Верховная Рада 19 декабря приняла в целом закон законопроект 12178 о реформе МСЭК. Некоторые мужчины обязаны будут до 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования.
Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно описала, что будет с уже установленными статусами инвалидности.
Кроме того, Верховная Рада изменила основания для отсрочки от мобилизации для смотрителей в рамках реформы МСЭК.
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