Верховна Рада прийняла закон про реформу МСЕК – хто з чоловіків 25-60 років повинен буде до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування

Чоловіки віком від 25 до 60 років, яким було встановлено II чи III групу інвалідності із зазначенням терміну повторного огляду, зобов'язані будуть у період з 1 квітня по 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування , якщо вони раніше не пройшли такий огляд у встановлений термін – прийнято закон.

Верховна Рада 19 грудня прийняла в цілому як закон законопроект 12178 про реформу МСЕК. До другого читання до законопроекту додали норму про те, що чоловіки віком від 25 до 60 років, яким було встановлено II чи III групу інвалідності із зазначенням терміну повторного огляду, зобов'язані будуть у період з 1 квітня 2025 року по 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування відповідно до чинного законодавства, якщо вони раніше не пройшли такий огляд у встановлений термін.

Окрім цього, відповідно до прийнятого законопроекту для людей з інвалідністю, яким було призначено повторний огляд з 1 січня 2025 року, але які не змогли його пройти вчасно, інвалідність продовжується до дати прийняття рішення за результатами оцінювання, але не довше ніж до 1 липня 2025 року.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я прокоментували «Судово-юридичній газеті», що саме зміниться внаслідок прийняття закону, якщо відповідна поправка буде врахована.

Отже, як пояснили у МОЗ, правка до проєкту закону стосується виключно тих людей, яким було встановлено інвалідність із зазначенням строку повторного огляду, і строк повторного огляду припав на період воєнного стану на території України, але які відповідно до умов, встановлених Кабміном (постанова КМУ від 8 березня 2022 року №225), не проходили такий повторний огляд у медико-соціальних експертних комісіях.

«Загалом, за даними Пенсійного фонду, таких людей 120 тисяч. Чоловіки віком від 25 до 60 років повинні пройти повторний огляд з 1 квітня по 1 листопада, інші (жінки та чоловіки інших вікових груп) — з 1 квітня 2024 року по 1 квітня 2025 року. Однак і серед цієї категорії є винятки, коли особа може не проходити оцінку.

Таким чином, чоловіки віком від 25 до 60 років, яким було встановлено II чи III групу інвалідності із зазначенням терміну повторного огляду, зобов'язані у період з 1 квітня 2025 року по 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування відповідно до чинного законодавства, якщо вони раніше не пройшли такий огляд у встановлений термін» - зазначили у МОЗ.

До осіб, які можуть не проходити оцінювання повсякденного функціонування, належать:

Особи, які проживають на територіях, включених до переліку, де ведуться (або велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих російською федерацією. Цей перелік затверджено Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, і для таких територій не визначено дати завершення бойових дій чи окупації. Особи з тяжкими порушеннями функцій організму, які:

не можуть самостійно пересуватися та обслуговувати себе;

не чують, не говорять або не бачать (на обидва чи одне око);

не мають очей (ока), кінцівок, кистей рук або стоп ніг;

позбавлені одного з парних органів;

мають онкологічні захворювання, інтелектуальні порушення чи психічні розлади;

страждають на церебральний параліч або інші паралітичні синдроми;

мають інвалідність з дитинства.

Для таких осіб оцінювання повсякденного функціонування особи переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану. При цьому інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) для таких осіб продовжується до останнього числа шостого місяця після припинення або скасування воєнного стану, якщо раніше не буде проведено оцінювання.

Автор: Наталя Мамченко

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