Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Верховна Рада прийняла закон про реформу МСЕК – хто з чоловіків 25-60 років повинен буде до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування

12:12, 19 грудня 2024
Чоловіки віком від 25 до 60 років, яким було встановлено II чи III групу інвалідності із зазначенням терміну повторного огляду, зобов'язані будуть у період з 1 квітня по 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування , якщо вони раніше не пройшли такий огляд у встановлений термін – прийнято закон.
Верховна Рада прийняла закон про реформу МСЕК – хто з чоловіків 25-60 років повинен буде до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 19 грудня прийняла в цілому як закон законопроект 12178 про реформу МСЕК. До другого читання до законопроекту додали норму про те, що чоловіки віком від 25 до 60 років, яким було встановлено II чи III групу інвалідності із зазначенням терміну повторного огляду, зобов'язані будуть у період з 1 квітня 2025 року по 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування відповідно до чинного законодавства, якщо вони раніше не пройшли такий огляд у встановлений термін.

Окрім цього, відповідно до прийнятого законопроекту для людей з інвалідністю, яким було призначено повторний огляд з 1 січня 2025 року, але які не змогли його пройти вчасно, інвалідність продовжується до дати прийняття рішення за результатами оцінювання, але не довше ніж до 1 липня 2025 року.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я прокоментували «Судово-юридичній газеті», що саме зміниться внаслідок прийняття закону, якщо відповідна поправка буде врахована.

Отже, як пояснили у МОЗ, правка до проєкту закону стосується виключно тих людей, яким було встановлено інвалідність із зазначенням строку повторного огляду, і строк повторного огляду припав на період воєнного стану на території України, але які відповідно до умов, встановлених Кабміном (постанова КМУ від 8 березня 2022 року №225), не проходили такий повторний огляд у медико-соціальних експертних комісіях.  

«Загалом, за даними Пенсійного фонду, таких людей 120 тисяч. Чоловіки віком від 25 до 60 років повинні пройти повторний огляд з 1 квітня по 1 листопада, інші (жінки та чоловіки інших вікових груп) — з 1 квітня 2024 року по 1 квітня 2025 року. Однак і серед цієї категорії є винятки, коли особа може не проходити оцінку.

Таким чином, чоловіки віком від 25 до 60 років, яким було встановлено II чи III групу інвалідності із зазначенням терміну повторного огляду, зобов'язані у період з 1 квітня 2025 року по 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування відповідно до чинного законодавства, якщо вони раніше не пройшли такий огляд у встановлений термін» - зазначили у МОЗ.

До осіб, які можуть не проходити оцінювання повсякденного функціонування, належать:

  1. Особи, які проживають на територіях, включених до переліку, де ведуться (або велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих російською федерацією. Цей перелік затверджено Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, і для таких територій не визначено дати завершення бойових дій чи окупації.
  2. Особи з тяжкими порушеннями функцій організму, які:
  • не можуть самостійно пересуватися та обслуговувати себе;
  • не чують, не говорять або не бачать (на обидва чи одне око);
  • не мають очей (ока), кінцівок, кистей рук або стоп ніг;
  • позбавлені одного з парних органів;
  • мають онкологічні захворювання, інтелектуальні порушення чи психічні розлади;
  • страждають на церебральний параліч або інші паралітичні синдроми;
  • мають інвалідність з дитинства.

Для таких осіб оцінювання повсякденного функціонування особи переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану. При цьому інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) для таких осіб продовжується до останнього числа шостого місяця після припинення або скасування воєнного стану, якщо раніше не буде проведено оцінювання.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

МОЗ МСЕК військовозобов'язаний інвалідність

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Лідери ЄС провели зустріч в обмеженому форматі з Володимиром Зеленським

Відбулася невелика зустріч лідерів, організована генеральним секретарем НАТО Марком Рютте для обговорення ситуації в Україні.

Обрано голову Громадської ради міжнародних експертів, яка буде задіяна у відборі суддів Антикорупційного суду

Головою ГРМЕ обрано адвоката Роберта Брукхейсена із Нідерландів, а заступником голови стала колишня прокурор з США Мері Батлер.

Вища рада правосуддя відкрила вже третю дисциплінарну справу стосовно суддів Вищого антикорупційного суду

У минулі роки відкриття дисциплінарних справ щодо суддів ВАКС викликало бурхливу реакцію у громадськості, але зараз – тиша.

На посади дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя оголосять додатковий конкурс

У Раді правосуддя вважають, що Служба дисциплінарних інспекторів має працювати у повному складі.

Верховна Рада прийняла закон про ліквідацію МСЕК – що буде з вже встановленим статусом інвалідності

Особам з інвалідністю, повторний огляд яких був призначений з 1 січня 2025 року, але які не змогли його своєчасно пройти, строк інвалідності продовжується до дати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, але не довше ніж до 1 липня 2025 року.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Павліченко
    Катерина Павліченко
    заступник Міністра внутрішніх справ
  • Оксана Скрипка
    Оксана Скрипка
    суддя Деснянського районного суду міста Києва