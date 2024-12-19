Вища рада правосуддя звільнила у відставку трьох суддів

У четвер, 19 грудня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.
ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:
Андрієнко Ганну Вячеславівну – з посади судді Октябрського районного суду міста Полтави;
Феськова Петра Васильовича – з посади судді Млинівського районного суду Рівненської області;
Трушину Ольгу Іванівну – з посади судді Біляївського районного суду Одеської області.
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