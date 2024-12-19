Высший совет правосудия уволил в отставку трех судей

ВСП решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке.

В четверг, 19 декабря, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Андриенко Анну Вячеславовну - с должности судьи Октябрьского районного суда города Полтавы;

Феськова Петра Васильевича - с должности судьи Млиновского районного суда Ровенской области;

Трушину Ольгу Ивановну - с должности судьи Беляевского районного суда Одесской области.

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