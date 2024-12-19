Совет судей согласовал изменения к Общему классификатору специализаций судей и категориям дел

В Киеве 19 декабря состоялось заседание Совета судей Украины по одному вопросу повестки дня, а именно: О согласовании проекта изменений к Общему классификатору специализаций судей и категориям дел. Об этом сообщили в Совете судей.
Как отметил председатель Совета судей Богдан Монич - это чисто технически организационный вопрос, который на первый взгляд касается внутренней организации работы суда, но на самом деле классификатор определяет специализацию судей и категории дел, которые поступают на рассмотрение судов.
Нынешними изменениями, в частности, согласовано: в специализации "Административное судопроизводство" - десять позиций, в "Гражданском судопроизводстве" и "Уголовном судопроизводстве" - по одной.
Заместитель председателя ГСА Леонид Сапельников, обосновывая необходимость изменений, отметил, что они обусловлены дополнительными категероями дел, которые в основном сформировались в условиях войны.
В итоге члены Совета согласовали изменения единогласно.
Напомним, что ГСА обещает доработать программное обеспечение под новые правила распределения дел в судах до 1 марта 2025 года.
Также Совет судей получил от ГСА приказ о согласовании Положения о единой редакции автоматизированной системы документооборота суда.
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