Совет судей согласовал изменения к Общему классификатору специализаций судей и категориям дел

Заместитель председателя Государственной судебной администрации Леонид Сапельников подчеркнул, что изменения необходимы из-за появления новых категорий дел, которые преимущественно возникли в результате войны.

Фото: Совет судей

В Киеве 19 декабря состоялось заседание Совета судей Украины по одному вопросу повестки дня, а именно: О согласовании проекта изменений к Общему классификатору специализаций судей и категориям дел. Об этом сообщили в Совете судей.

Как отметил председатель Совета судей Богдан Монич - это чисто технически организационный вопрос, который на первый взгляд касается внутренней организации работы суда, но на самом деле классификатор определяет специализацию судей и категории дел, которые поступают на рассмотрение судов.

Нынешними изменениями, в частности, согласовано: в специализации "Административное судопроизводство" - десять позиций, в "Гражданском судопроизводстве" и "Уголовном судопроизводстве" - по одной.

Заместитель председателя ГСА Леонид Сапельников, обосновывая необходимость изменений, отметил, что они обусловлены дополнительными категероями дел, которые в основном сформировались в условиях войны.

В итоге члены Совета согласовали изменения единогласно.

Напомним, что ГСА обещает доработать программное обеспечение под новые правила распределения дел в судах до 1 марта 2025 года.

Также Совет судей получил от ГСА приказ о согласовании Положения о единой редакции автоматизированной системы документооборота суда.

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