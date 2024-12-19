Добровольцы и их семьи будут получать пенсии наравне с военнослужащими

Добровольцы, оказавшиеся в «серой зоне» законодательства, получат соцподдержку со стороны государства.

Источник фото: osoby.com.ua

Участники боевых действий из числа гражданских лиц, которые в начале полномасштабного российского вторжения стали на защиту Украины, однако не успели оформиться в официальные военные формирования или правоохранительные органы, смогут получать пенсии на уровне с военнослужащими. А семьи погибших Защитников и Защитниц Украины из числа добровольцев получат возможность получать пенсии по потере кормильца наравне с семьями погибших военнослужащих.

Это предусмотрено законопроектом 11116, принятым Верховной Радой Украины во втором чтении и в целом.

Так, законопроектом регулируются нормы по социальным гарантиям, в частности, пенсионному обеспечению, гражданским гражданам, которые добровольно встали на защиту Украины с 24 февраля по 25 марта 2022 года и принимали непосредственное участие в боевых действиях, однако не успели вступить в ряды ВСУ, МВД, Национальной полиции, Национальной гвардии, СБУ, Госпогранслужбы или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований или правоохранительных органов.

Кого это касается?

участников боевых действий из числа гражданских лиц, получивших инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время непосредственного участия в защите страны – назначаются пенсии наравне с военнослужащими срочной службы;

членов семей лиц, которые погибли (пропали без вести), умерли в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в защите стран – назначаются пенсии в случае потери кормильца наравне с членами семей военнослужащих срочной службы;

участников боевых действий из числа гражданских лиц – назначаются досрочные пенсии по возрасту участникам боевых действий.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что предлагается приравнять условия назначения пенсий наравне с военнослужащими срочной службы для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, пострадавших во время оборонных действий в связи с агрессией рф, а также членов семей погибших или пропавших без вести в результате таких действий.

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