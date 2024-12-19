Добровольцы и их семьи будут получать пенсии наравне с военнослужащими

Участники боевых действий из числа гражданских лиц, которые в начале полномасштабного российского вторжения стали на защиту Украины, однако не успели оформиться в официальные военные формирования или правоохранительные органы, смогут получать пенсии на уровне с военнослужащими. А семьи погибших Защитников и Защитниц Украины из числа добровольцев получат возможность получать пенсии по потере кормильца наравне с семьями погибших военнослужащих.
Это предусмотрено законопроектом 11116, принятым Верховной Радой Украины во втором чтении и в целом.
Так, законопроектом регулируются нормы по социальным гарантиям, в частности, пенсионному обеспечению, гражданским гражданам, которые добровольно встали на защиту Украины с 24 февраля по 25 марта 2022 года и принимали непосредственное участие в боевых действиях, однако не успели вступить в ряды ВСУ, МВД, Национальной полиции, Национальной гвардии, СБУ, Госпогранслужбы или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований или правоохранительных органов.
Кого это касается?
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что предлагается приравнять условия назначения пенсий наравне с военнослужащими срочной службы для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, пострадавших во время оборонных действий в связи с агрессией рф, а также членов семей погибших или пропавших без вести в результате таких действий.
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