В Украине с начала года выросло количество ФЛП – за два месяца прибавилось 7 тысяч

Несмотря на повышение налогов, количество ФЛП в Украине выросло на 83,6 тысячи.

Несмотря на принятие ресурсного закона о финансировании армии, количество физических лиц-предпринимателей в Украине значительно выросло в 2024 году, сообщил народный депутат и председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, с начала года количество ФЛП увеличилось на 83,6 тысячи. По состоянию на 1 декабря в Украине зарегистрировано 2,077 миллиона ФЛП, из которых 272,9 тысячи - это новые регистрации в 2024 году.

За последние два месяца количество вновь созданных ФЛП превысило количество закрытых на 7 тысяч. А также было зарегистрировано 47,7 тысячи новых плательщиков против 40,7 тысячи прекращенных ФЛП.

Депутат отметил, что хотя эти показатели превышают количество закрытых бизнесов, они не свидетельствуют ни об экономическом росте, ни об уменьшении количества предпринимателей.

«К сожалению, институт единого налога стал инструментом не развития предпринимательства, а уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса», - отметил Гетманцев.

Ранее сообщалось, что более 22 тысяч ФЛП закрылись после подписания закона о повышении налогов. То есть из 250 тысяч предпринимателей, которые прекратили свою деятельность, почти 10% - после подписания закона о повышении налогов.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 28 ноября подписал принятый в октябре парламентом закон о повышении налогов (законопроект 11416-д).

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