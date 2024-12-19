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В Україні з початку року зросла кількість ФОП – за два місяці додалося 7 тисяч

13:19, 19 грудня 2024
Незважаючи на підвищення податків, кількість ФОП в Україні зросла на 83,6 тисячі.
В Україні з початку року зросла кількість ФОП – за два місяці додалося 7 тисяч
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Незважаючи на прийняття ресурсного закону про фінансування армії, кількість фізичних осіб-підприємців в Україні значно зросла у 2024 році, повідомив народний депутат та голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, з початку року кількість ФОП збільшилася на 83,6 тисячі. Станом на 1 грудня в Україні зареєстровано 2,077 мільйона ФОП, з яких 272,9 тисячі — це нові реєстрації у 2024 році.

За останні два місяці кількість новостворених ФОП перевищила кількість закритих на 7 тисяч. А також було зареєстровано 47,7 тисячі нових платників проти 40,7 тисячі припинених ФОП.

Депутат зазначив, що хоча ці показники перевищують кількість закритих бізнесів, вони не свідчать ані про економічне зростання, ані про зменшення кількості підприємців.

«На жаль, інститут єдиного податку став інструментом не розвитку підприємництва, а ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу», — зазначив Гетманцев.

Раніше повідомлялося,  що понад 22 тисячі ФОП закрилися після підписання закону про підвищення податків. Тобто із 250 тисяч підприємців, які припинили свою діяльність, майже 10% – після підписання закону про підвищення податків.

Як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський 28 листопада підписав прийнятий у жовтні парламентом закон про підвищення податків (законопроект 11416-д).

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