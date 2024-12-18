Понад 22 тисячі ФОП закрилися після підписання закону про підвищення податків

В Україні 250 тисяч підприємців припинили свою діяльність, майже 10% – після підписання закону про підвищення податків.

Із початку року в Україні припинили свою діяльність 254 288 фізосіб-підприємців. При цьому з моменту підписання Президентом закону про підвищення податків закрилися 22,5 тис. ФОПів. Відповідні дані публікує Опендатабот.

«22 521 ФОП припинили свою діяльність після підписання Президентом закону про підвищення податків. У день підписання закону 2 332 ФОПи вирішили закритись, а загалом, у середньому, після початку дії закону кількість закриттів сягала понад 1 000 щодня. До порівняння, зазвичай на день закривається близько 700 підприємців», — йдеться у повідомленні.

При цьому найбільше закриттів відбулося в березні — 28 690.

Зазначається, що сплески активності з закриття ФОПів спостерігалися також наприкінці звітних періодів.

Це пояснюється бажанням підприємців уникнути зайвих податкових зобов’язань та спростити бухгалтерську звітність, вказує Опендатабот.

«Водночас, за даними Опендатабот, значну роль у сплеску закритті ФОПів восени відіграло ухвалення закону про історичне підвищення податків. Так, деякі підприємці вважають нові податки несправедливими, водночас посадовці наголошують на низьких ставках порівняно з ЄС», — зазначає платформа.

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