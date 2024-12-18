Более 22 тысяч ФЛП закрылись после подписания закона о повышении налогов

В Украине 250 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность, почти 10% после подписания закона о повышении налогов.

С начала года в Украине прекратили свою деятельность 254 288 физлиц-предпринимателей. При этом с момента подписания Президентом закона о повышении налогов закрылось 22,5 тыс. ФЛП. Соответствующие данные публикует Опендатабот.

«22521 ФЛП прекратили свою деятельность после подписания Президентом закона о повышении налогов. В день подписания закона 2 332 ФЛП решили закрыться, а в среднем после начала действия закона количество закрытий достигало более 1 000 ежедневно. К сравнению, обычно за день закрывается около 700 предпринимателей», — говорится в сообщении.

При этом больше всего закрытий произошло в марте - 28-690.

Отмечается, что всплески активности по закрытию ФЛП наблюдались также в конце отчетных периодов.

Это объясняется желанием предпринимателей избежать лишних налоговых обязательств и упростить бухгалтерскую отчетность, указывает Опендатабот.

«В то же время, по данным Опендатабот, значительную роль в всплеске закрытия ФЛП осенью сыграло принятие закона об историческом повышении налогов. Так, некоторые предприниматели считают новые налоги несправедливыми, в то же время чиновники отмечают низкие ставки по сравнению с ЕС», — отмечает платформа.

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