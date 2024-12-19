Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Депутати проголосували про відкликання Юрія Бойка з посади члена комітету з прав людини

11:28, 19 грудня 2024
Народні депутати знайшли 258 голосів для відликання Юрія Бойко з посади члена комітету.
Депутати проголосували про відкликання Юрія Бойка з посади члена комітету з прав людини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

19 грудня Верховна Рада з другої спроби відкликала народного депутата Юрія Бойко з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

За це проголосувало 258 депутатів.

Разом з тим, це не означає позбавлення депутатського мандату.

Перед цим глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія попросив інші фракції підтримати цю постанову.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 


Верховна Рада України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати проголосували про відкликання Юрія Бойка з посади члена комітету з прав людини

Народні депутати знайшли 258 голосів для відликання Юрія Бойко з посади члена комітету.

Верховна Рада схвалила законопроект про підвищення зарплат в Держаудитслужбі, яка звітуватиме за прозорість використаних Україною коштів ЄС

Оскільки Держаудитслужба фактично є нині головним контролером коштів, які надходять від ЄС, пропонується виокремити посади, на які не поширюється законодавство про державну службу, і встановити оклади в окремому законі.

Вища рада правосуддя відкрила вже третю дисциплінарну справу стосовно суддів Вищого антикорупційного суду

У минулі роки відкриття дисциплінарних справ щодо суддів ВАКС викликало бурхливу реакцію у громадськості, але зараз – тиша.

Верховна Рада схвалила законопроект про заборону вилучення органів для трансплантації у загиблих військових

Парламент прийняв у першому читанні законопроект стосовно заборони вилучення органів та інших анатомічних матеріалів для трансплантації у військовослужбовців, а також у осіб, які загинули внаслідок застосування заходів примусу з боку силових структур.

Працівники ТЦК мобілізують працівників, які мають при собі документи про бронювання – член Комітету з нацбезпеки Федієнко

Член Комітету з питань національної безпеки Олександр Федієнко повідомив про випадки примусової мобілізації працівників провайдерів зв’язку, які лагодять обладнання і мають при собі документи, що підтверджують їх бронювання.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Павліченко
    Катерина Павліченко
    заступник Міністра внутрішніх справ
  • Оксана Скрипка
    Оксана Скрипка
    суддя Деснянського районного суду міста Києва