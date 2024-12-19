Депутати проголосували про відкликання Юрія Бойка з посади члена комітету з прав людини

Народні депутати знайшли 258 голосів для відликання Юрія Бойко з посади члена комітету.

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19 грудня Верховна Рада з другої спроби відкликала народного депутата Юрія Бойко з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

За це проголосувало 258 депутатів.

Разом з тим, це не означає позбавлення депутатського мандату.

Перед цим глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія попросив інші фракції підтримати цю постанову.

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