Депутати проголосували про відкликання Юрія Бойка з посади члена комітету з прав людини

19 грудня Верховна Рада з другої спроби відкликала народного депутата Юрія Бойко з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.
За це проголосувало 258 депутатів.
Разом з тим, це не означає позбавлення депутатського мандату.
Перед цим глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія попросив інші фракції підтримати цю постанову.
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