Депутаты проголосовали об отзыве Юрия Бойко с должности члена комитета по правам человека

Народные депутаты нашли 258 голосов для отзыва Юрия Бойко с должности члена комитета.

19 декабря Верховная Рада со второй попытки отозвала народного депутата Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений

За это проголосовало 258 депутатов.

Вместе с тем это не означает лишения депутатского мандата.

Перед этим глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия попросил другие фракции поддержать это постановление.

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