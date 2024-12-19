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Добровольці та їхні родини отримуватимуть пенсії нарівні з військовослужбовцями

14:32, 19 грудня 2024
Добровольці, які опинилися у «сірій зоні» законодавства, отримають соцпідтримку з боку держави.
Добровольці та їхні родини отримуватимуть пенсії нарівні з військовослужбовцями
Джерело фото: osoby.com.ua
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Учасники бойових дій з числа цивільних осіб, які на початку повномасштабного російського вторгнення стали на захист України, проте не встигли оформитися до офіційних військових формувань чи правоохоронних органів, зможуть отримувати пенсії на рівні з військовослужбовцями. А родини загиблих Захисників і Захисниць України із числа добровольців матимуть можливість отримувати пенсії по втраті годувальника на рівні з родинами загиблих військовослужбовців.

Це передбачено законопроєктом 11116, який Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому.

Так, законопроєктом врегульовуються норми щодо соціальних гарантій, зокрема, пенсійного забезпечення, цивільним громадянам, які добровільно стали на захист України з 24 лютого по 25 березня 2022 року та брали безпосередню участь у бойових діях, проте не встигли вступити до лав ЗСУ, МВС, Національної поліції, Національної гвардії, СБУ, Держприкордонслужби або інших утворених відповідно до законів України військових формувань чи правоохоронних органів.

Кого стосується?

  • учасників бойових дій з числа цивільних осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у захисті країни – призначаються пенсії нарівні з військовослужбовцями строкової служби;
  • членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у захисті країн – призначаються пенсії в разі втрати годувальника нарівні з членами сімей військовослужбовців строкової служби;
  • учасників бойових дій з числа цивільних осіб – призначаються дострокові пенсії за віком учасникам бойових дій.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що пропонується прирівняти умови призначення пенсій нарівні з військовослужбовцями строкової служби для осіб з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, які постраждали під час оборонних дій у зв’язку з агресією рф, а також членів сімей загиблих або зниклих безвісти внаслідок таких дій.

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військові війна захист пенсія

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