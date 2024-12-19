Рада суддів погодила зміни до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ

Заступник голови Державної судової адміністрації Леонід Сапельніков підкреслив, що зміни є необхідними через появу нових категорій справ, які переважно виникли внаслідок війни.

Фото: РСУ

В Києві 19 грудня відбулося засідання Ради суддів України з одним питанням порядку денного, а саме: Про погодження проєкту змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ. Про це повідомили у РСУ.

Як зазначив голова Ради суддів Богдан Моніч - це чисто технічно-організаційне питання, яке на перший погляд стосується внутрішньої організації роботи суду, але насправді класифікатор визначає спеціалізацію суддів та категорії справ, що надходять на розгляд судів.

Нинішніми змінами, зокрема, погоджено: у спеціалізації "Адміністративне судочинство" - десять позицій, в "Цивільному судочинстві" та "Кримінальному судочинстві"- по одній.

Заступник голови ДСА Леонід Сапельніков, обгрунтовуючи необхідність змін, зазначив, що вони зумовлені додатковими категероями справ, які здебільшого сформувались в умовах війни.

У підсумку члени Ради погодили зміни одноголосно.

Нагадаємо, що ДСА обіцяє доробити програмне забезпечення під нові правила розподілу справ в судах до 1 березня 2025 року.

Також РСУ отримала від ДСА наказ про погодження Положення про єдину редакцію автоматизовану систему документообігу суду.

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