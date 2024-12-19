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Верховная Рада приняла закон о реформе МСЭК – кто из мужчин 25-60 лет должен будет до 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования

12:12, 19 декабря 2024
Мужчины от 25 до 60 лет, которым была установлена II или III группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра, обязаны будут в период с 1 апреля по 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования , если они ранее не прошли такой осмотр в установленный срок – принят закон.
Верховная Рада приняла закон о реформе МСЭК – кто из мужчин 25-60 лет должен будет до 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования
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Верховная Рада 19 декабря приняла в целом как закон законопроект 12178 о реформе МСЭК. Ко второму чтению к законопроекту добавили норму о том, что мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым была установлена ​​II или III группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра, обязаны будут в период с 1 апреля 2025 года по 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования в соответствии с действующим законодательством, если они ранее не прошли такой осмотр в установленные сроки.

Кроме того, согласно принятому законопроекту для людей с инвалидностью, которым был назначен повторный осмотр с 1 января 2025 года, но которые не смогли его пройти вовремя, инвалидность продолжается до даты принятия решения по результатам оценки, но не дольше 1 июля 2025 года .

Напомним, в Министерстве здравоохранения прокомментировали «Судебно-юридической газете», что именно изменится в результате принятия закона, если соответствующая поправка будет учтена.

Итак, как пояснили в Минздраве, правка к проекту закона касается исключительно тех людей, которым была установлена ​​инвалидность с указанием срока повторного досмотра, и срок повторного осмотра пришелся на период военного положения на территории Украины, но которые в соответствии с условиями, установленными Кабмином (постановление КМУ) от 8 марта 2022 г. №225), не проходили такой повторный осмотр в медико-социальных экспертных комиссиях.

«В общей сложности, по данным Пенсионного фонда, таких людей 120 тысяч. Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет должны пройти повторный осмотр с 1 апреля по 1 ноября, другие (женщины и мужчины других возрастов) с 1 апреля 2024 года по 1 апреля 2025 года. Однако и среди этой категории есть исключения, когда лицо может не проходить оценку.

Таким образом, мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым была установлена ​​II или III группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра, обязаны в период с 1 апреля 2025 года по 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования в соответствии с действующим законодательством, если они раньше не прошли такой осмотр в установленные сроки» - отметили в Минздраве.

К лицам, которые могут не проходить оценку повседневного функционирования, относятся:

  1. Лица, проживающие на территориях, включенных в список, где ведутся (или велись) боевые действия, или на территориях, временно оккупированных русской федерацией. Этот перечень утвержден Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, и для таких территорий не определена дата завершения боевых действий или оккупации.
  2. Лица с тяжелыми нарушениями функций организма, которые:
  • не могут самостоятельно передвигаться и обслуживать себя;
  • не слышат, не говорят или не видят (оба или одного глаза);
  • не имеют глаз (глаза), конечностей, кистей рук или стоп ног;
  • лишены одного из четных органов;
  • имеют онкологические заболевания, интеллектуальные нарушения или психические нарушения;
  • страдают церебральным параличом или другими паралитическими синдромами;
  • имеют инвалидность с детства.

Для таких лиц оценка повседневного функционирования лица переносится на срок после прекращения или отмены военного положения. При этом инвалидность и степень потери профессиональной трудоспособности (в процентах) для таких лиц продолжается до последнего числа шестого месяца после прекращения или отмены военного положения, если раньше не будет проведена оценка.

Автор: Наталя Мамченко

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Минздрав МСЕК военнообязанный инвалидность

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Лицам с инвалидностью, повторный осмотр которых был назначен с 1 января 2025 года, но которые не смогли его своевременно пройти, срок инвалидности продлевается до даты принятия решения по результатам проведения оценки повседневного функционирования лица, но не дольше 1 июля 2025 года.

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