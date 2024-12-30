Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК.
Замість застарілої та корупційної системи запроваджується нова цифрова система оцінювання функціонування.
Закон передбачає, що з 1 січня 2025 року замість МСЕК запрацюють експертні комісії у кластерних та надкластерних лікарнях, які проводитимуть оцінку відповідно до критеріїв Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я.
Без змін залишаться встановлені раніше статуси осіб з інвалідністю, а також медико-соціальна експертиза для дітей.
Як повідомлялося, Верховна Рада 19 грудня ухвалила в цілому закон законопроект 12178 про реформу МСЕК. Деякі чоловіки зобов'язані будуть до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування.
Раніше «Судово-юридична газета» детально описала, що буде зі вже встановленими статусами інвалідності.
Додамо, також Верховна Рада змінила підстави для відстрочки від мобілізації для доглядачів у рамках реформи МСЕК.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.