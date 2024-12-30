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Стоимость новогодней елки в Украине — в каком регионе просят самую большую цену за живое дерево

22:00, 30 декабря 2024
Стоимость новогодней елки в Украине отличается между регионами в 10 раз, самые дорогие деревья в Закарпатье.
Стоимость новогодней елки в Украине — в каком регионе просят самую большую цену за живое дерево
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В начале декабря, когда в Украине стартовала продажа новогодних елок, было продано 44,5 тысяч деревьев. Об этом сообщает «Опендатабот» со ссылкой на данные Государственного агентства лесных ресурсов.

Однако по сравнению с 2021 годом, когда лесхозы вырастили 2,05 миллиона хвойных деревьев, нынешние объемы почти вдвое меньше — 1,07 миллиона. К концу года, который заканчивается, лесхозы планируют реализовать около 200 тысяч легальных новогодних деревьев.

В этом году большинство выращенных деревьев – это сосны (52%) и елки (44%), остальные 4,5% – другие породы хвойных. Больше деревьев вырастили в Винницкой и Житомирской областях — на них приходится соответственно 20% и 16% общего объема.

Что касается цены, то самые дорогие елки продаются в Закарпатье, где их средняя цена достигает 918 гривен. Самые дешевые – в Харьковской области, со средней ценой 92 гривны.

Средняя закупочная стоимость елки в Украине составляет 154 гривны, что на 15% больше, чем в прошлом году, и в 1,5 раза больше, чем в 2021 году.

Правда, спрос значительно обвалился с начала полномасштабного вторжения, когда в 2022 году продали только 206 тысяч деревьев по сравнению с 445 тысячами в 2021-м.

По состоянию на 9 декабря 2024 года в Украине зафиксировано 402 случая незаконной вырубки новогодних деревьев. Это вдвое больше, чем за предыдущий сезон.

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