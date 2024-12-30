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Чи може роботодавець переслати трудову книжку звільненому працівнику, який знаходиться за кордоном

22:18, 30 грудня 2024
Як діяти роботодавцю, якщо звільнений працівник перебуває не в Україні.
Чи може роботодавець переслати трудову книжку звільненому працівнику, який знаходиться за кордоном
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Східне міжрегіональне управління Держпраці розповіло, чи може роботодавець переслати трудову книжку звільненому працівнику, який знаходиться за кордоном.

Нормою статті 7 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» прийнятого Постановою Верховної Ради 15 березня 2022 року № 2136-IX передбачено, що у період дії воєнного стану порядок організації діловодства з питань трудових відносин, оформлення і ведення трудових книжок та архівного зберігання відповідних документів у районах активних бойових дій визначається роботодавцем самостійно, за умови забезпечення ведення достовірного обліку виконуваної працівником роботи та обліку витрат на оплату праці.

У період дії воєнного стану сторони трудового договору можуть домовитися про альтернативні способи створення, пересилання і зберігання наказів (розпоряджень) роботодавця, повідомлень та інших документів з питань трудових відносин та про будь-який інший доступний спосіб електронної комунікації, який обрано за згодою між роботодавцем та працівником.

Відповідно до вимог п. 4.2 розділу 4 «Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників», затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України 29.07.1993 №58, пересилання трудової книжки поштою з доставкою  на  зазначену адресу допускається тільки за письмовою згодою працівника.

Так, пунктом 26 «Правил надання послуг поштового зв’язку», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2023 р. № 1071) передбачено, що у міжнародних поштових відправленнях пересилаються предмети, не заборонені до ввезення на територію України та вивезення з території України відповідно до законодавства.

Пересилання за межі України дозволів на право носіння зброї, трудових книжок, військових квитків, документів, що посвідчують особу, здійснюється виключно у реєстрованих міжнародних поштових відправленнях.

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Держпраці трудова книжка

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