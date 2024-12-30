В Армія+ з’явився курс з кібербезпеки для військових

У застосунку «Армія+» з’явився курс з відеоуроками, практичними порадами щодо захисту від кібератак.

Фото: Міноборони

У застосунку «Армія+» додали вже шостий навчальний курс на тему «Інформаційна стійкість: кібербезпека». Новий курс допоможе військовослужбовцям розпізнавати загрози в онлайн-середовищі та посилювати інформаційну безпеку. Про це повідомили в Міноборони.

Курс складається з двох модулів, що включають відеоуроки, приклади та практичні поради для налаштування безпеки на персональних пристроях.

Навчання охоплює такі теми:

Як розпізнавати загрози з фішингу, вберегтися від шкідливого програмного забезпечення та атак з використанням персональних даних?

Як захистити від загроз власні пристрої та мережі?

Безпечне використання мобільних технологій.

Головні правила безпеки в інтернеті, особливості користування месенджерами та електронною поштою.

Як протидіяти соціальній інженерії?

«Сучасний військовий має володіти широким спектром знань та навичок. Новий курс в Армія+ буде корисним як для командирів, так і для особового складу, щоб вчасно виявляти загрози в інтернеті та протидіяти ним. Ми продовжуємо розвивати освітній напрямок, і це лише перший блок матеріалів у цьому напрямку. Згодом плануємо додати продовження на тему протидії ворожому ІПСО», – зазначив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

Після завершення курсу і складання тесту військові отримають сертифікат.

«Наші військові повинні бути захищеними не тільки в польових умовах, але й не забувати про дії ворога онлайн. Навчальний блок застосунку Армія+ розвивається та лише за два місяці розширився до шести курсів. Вже 25 000 військових розпочали навчання, а 6 000 – встигли завершити та отримати сертифікати про успішне проходження. Розвиваємо наших захисників та нарощуємо якісну перевагу над ворогом», – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.