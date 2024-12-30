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В Армія+ з’явився курс з кібербезпеки для військових

20:56, 30 грудня 2024
У застосунку «Армія+» з’явився курс з відеоуроками, практичними порадами щодо захисту від кібератак.
В Армія+ з’явився курс з кібербезпеки для військових
Фото: Міноборони
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У застосунку «Армія+» додали вже шостий навчальний курс на тему «Інформаційна стійкість: кібербезпека». Новий курс допоможе військовослужбовцям розпізнавати загрози в онлайн-середовищі та посилювати інформаційну безпеку. Про це повідомили в Міноборони.

Курс складається з двох модулів, що включають відеоуроки, приклади та практичні поради для налаштування безпеки на персональних пристроях.

Навчання охоплює такі теми:

  • Як розпізнавати загрози з фішингу, вберегтися від шкідливого програмного забезпечення та атак з використанням персональних даних?
  • Як захистити від загроз власні пристрої та мережі?
  • Безпечне використання мобільних технологій.
  • Головні правила безпеки в інтернеті, особливості користування месенджерами та електронною поштою.
  • Як протидіяти соціальній інженерії?

«Сучасний військовий має володіти широким спектром знань та навичок. Новий курс в Армія+ буде корисним як для командирів, так і для особового складу, щоб вчасно виявляти загрози в інтернеті та протидіяти ним. Ми продовжуємо розвивати освітній напрямок, і це лише перший блок матеріалів у цьому напрямку. Згодом плануємо додати продовження на тему протидії ворожому ІПСО», – зазначив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

Після завершення курсу і складання тесту військові отримають сертифікат.

«Наші військові повинні бути захищеними не тільки в польових умовах, але й не забувати про дії ворога онлайн. Навчальний блок застосунку Армія+ розвивається та лише за два місяці розширився до шести курсів. Вже 25 000 військових розпочали навчання, а 6 000 – встигли завершити та отримати сертифікати про успішне проходження. Розвиваємо наших захисників та нарощуємо якісну перевагу над ворогом», – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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