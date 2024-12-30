1,6 млн грн убытков на закупке укрытия для детсада - на Днепропетровщине будут судить экс-директора заведения

Обвиняемый заключил договор на поставку модульного укрытия для детского сада, которое должно было вмещать 50 человек, но оно не соответствовало стандартам ДСТУ.

На Днепропетровщине направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности директора коммунального учреждения одного из поселковых советов по факту злоупотребления служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствие установило, что в 2023 году обвиняемый заключил с обществом договор на поставку модульного укрытия для детского сада в Обуховской общине Днепровского района, которое должно было вмещать 50 человек.

Укрытие не отвечало стандартам ДСТУ и не обеспечивало должной защиты, но служащий все равно перечислил подрядчику бюджетные средства, нанеся местному бюджету ущерб на сумму 1,6 млн грн.

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