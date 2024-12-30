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1,6 млн грн убытков на закупке укрытия для детсада - на Днепропетровщине будут судить экс-директора заведения

21:14, 30 декабря 2024
Обвиняемый заключил договор на поставку модульного укрытия для детского сада, которое должно было вмещать 50 человек, но оно не соответствовало стандартам ДСТУ.
1,6 млн грн убытков на закупке укрытия для детсада - на Днепропетровщине будут судить экс-директора заведения
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На Днепропетровщине направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности директора коммунального учреждения одного из поселковых советов по факту злоупотребления служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствие установило, что в 2023 году обвиняемый заключил с обществом договор на поставку модульного укрытия для детского сада в Обуховской общине Днепровского района, которое должно было вмещать 50 человек.

Укрытие не отвечало стандартам ДСТУ и не обеспечивало должной защиты, но служащий все равно перечислил подрядчику бюджетные средства, нанеся местному бюджету ущерб на сумму 1,6 млн грн.

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