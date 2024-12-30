Когда возникает право на налоговый кредит по разблокированной налоговой накладной

Право на налоговый кредит у плательщика НДС возникает после регистрации в ЕРНН поставщиком соответствующей налоговой накладной.

Право на налоговый кредит у покупателя товаров и услуг возникает после регистрации в Едином реестре налоговых накладных поставщиком соответствующей налоговой накладной. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Прерывание срока определения права на формирование налогового кредита имеет место на период остановки регистрации в ЕРНН налоговой накладной.

Регистрация налоговой накладной считается остановленной с даты оформления квитанции об остановке регистрации до даты наступления одного из событий:

принятие в установленном порядке и вступление в силу решения о регистрации налоговой накладной;

вступления решения суда в законную силу о регистрации налоговой накладной (в случае поступления в ГНС соответствующего решения);

непринятие и/или отсутствие регистрации в установленном порядке решения о регистрации или отказе в регистрации налоговой накладной.

В случае регистрации в ЕРНН налоговой накладной, регистрация которой предварительно была остановлена ​​в соответствии с пунктом 201.16 статьи 201 раздела V Налогового кодекса Украины, покупатель может включить в состав налогового кредита суммы НДС, указанные в такой налоговой накладной:

в случае своевременной регистрации в ЕРНН такой налоговой накладной – в налоговой декларации по НДС того отчетного (налогового) периода, в котором она составлена, или любого следующего отчетного периода в пределах 365 календарных дней с даты составления такой налоговой накладной (с учетом особенностей, определенных пунктом 80 подраздела 2 раздела XX НКУ, и остановки/прерывания сроков в соответствии с абзацем седьмого пункта 198.6 статьи 198 раздела V НКУ, пункта 102.9 статьи 102 главы 9 раздела II НКУ и подпункта 69.9 пункта 69 подраздела 10 раздела XX НКУ);

в случае несвоевременной регистрации в ЕРНН – в налоговой декларации по НДС того отчетного (налогового) периода, в котором она зарегистрирована в ЕРНН, но не позднее чем через 365 календарных дней с даты ее составления (с учетом особенностей, определенных пунктом 80 подраздела 2 раздела XX НКУ и остановки/прерывания сроков в соответствии с абзацем седьмого пункта 198.6 статьи 198 раздела V НКУ, пункта 102.9 статьи 102 главы 9 раздела II НКУ и подпункта 69.9 пункта 69 подраздела 10 раздела XX НКУ).

Право на налоговый кредит по таким налоговым накладным теряется после истечения указанных выше сроков.

Покупатель (плательщик НДС) с целью определения налогового периода, в котором он имеет право включить суммы НДС в налоговый кредит на основании зарегистрированной в ЕРНН поставщиком налоговой накладной, используя информацию, содержащуюся в электронном кабинете налогоплательщика, может определить дату регистрации в ЕРНН такой налоговой накладной и соответственно период (предельный срок), в котором вправе отнести суммы НДС к налоговому кредиту.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.