Практика судов
  1. В Украине

Когда возникает право на налоговый кредит по разблокированной налоговой накладной

22:54, 30 декабря 2024
Право на налоговый кредит у плательщика НДС возникает после регистрации в ЕРНН поставщиком соответствующей налоговой накладной.
Когда возникает право на налоговый кредит по разблокированной налоговой накладной
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Право на налоговый кредит у покупателя товаров и услуг возникает после регистрации в Едином реестре налоговых накладных поставщиком соответствующей налоговой накладной. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Прерывание срока определения права на формирование налогового кредита имеет место на период остановки регистрации в ЕРНН налоговой накладной.

Регистрация налоговой накладной считается остановленной с даты оформления квитанции об остановке регистрации до даты наступления одного из событий:

  • принятие в установленном порядке и вступление в силу решения о регистрации налоговой накладной;
  • вступления решения суда в законную силу о регистрации налоговой накладной (в случае поступления в ГНС соответствующего решения);
  • непринятие и/или отсутствие регистрации в установленном порядке решения о регистрации или отказе в регистрации налоговой накладной.

В случае регистрации в ЕРНН налоговой накладной, регистрация которой предварительно была остановлена ​​в соответствии с пунктом 201.16 статьи 201 раздела V Налогового кодекса Украины, покупатель может включить в состав налогового кредита суммы НДС, указанные в такой налоговой накладной:

  • в случае своевременной регистрации в ЕРНН такой налоговой накладной – в налоговой декларации по НДС того отчетного (налогового) периода, в котором она составлена, или любого следующего отчетного периода в пределах 365 календарных дней с даты составления такой налоговой накладной (с учетом особенностей, определенных пунктом 80 подраздела 2 раздела XX НКУ, и остановки/прерывания сроков в соответствии с абзацем седьмого пункта 198.6 статьи 198 раздела V НКУ, пункта 102.9 статьи 102 главы 9 раздела II НКУ и подпункта 69.9 пункта 69 подраздела 10 раздела XX НКУ);
  • в случае несвоевременной регистрации в ЕРНН – в налоговой декларации по НДС того отчетного (налогового) периода, в котором она зарегистрирована в ЕРНН, но не позднее чем через 365 календарных дней с даты ее составления (с учетом особенностей, определенных пунктом 80 подраздела 2 раздела XX НКУ и остановки/прерывания сроков в соответствии с абзацем седьмого пункта 198.6 статьи 198 раздела V НКУ, пункта 102.9 статьи 102 главы 9 раздела II НКУ и подпункта 69.9 пункта 69 подраздела 10 раздела XX НКУ).

Право на налоговый кредит по таким налоговым накладным теряется после истечения указанных выше сроков.

Покупатель (плательщик НДС) с целью определения налогового периода, в котором он имеет право включить суммы НДС в налоговый кредит на основании зарегистрированной в ЕРНН поставщиком налоговой накладной, используя информацию, содержащуюся в электронном кабинете налогоплательщика, может определить дату регистрации в ЕРНН такой налоговой накладной и соответственно период (предельный срок), в котором вправе отнести суммы НДС к налоговому кредиту.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Закон о ликвидации МСЭК ввел новые правила для мужчин 25-60 лет, которым была установлена ІІ или ІІІ группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым была установлена II или III группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра, но не проходивших повторный осмотр в МСЭК, обязаны в период с 1 апреля 2025 года по 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования лица в соответствии с новым законом.

Дело судей хозяйственных судов Львовской области – новые подробности

Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей бывшего председателя Западного апелляционного хозяйственного суда, но это еще не конец истории – все деньги также найти пока что не удалось.

В Минюсте разъяснили сроки внесения информации в Наследственный реестр, Единый реестр доверенностей и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов

Регистрация сведений о завещаниях, заведенных наследственных делах, выданные свидетельства о праве на наследство и их дубликаты проводится в течение 5 рабочих дней со дня восстановления доступа к Наследственному реестру.

Депутаты предлагают разрешить мужчинам до 24 лет выезжать на обучение за границу, но только при определенных условиях

Также предлагается отложить вступление в силу закона на 3 месяца, то есть не ранее середины апреля.

Нарушение процедуры рассмотрения жалобы НАЗЯВО может быть предметом судебного разбирательства только при наличии окончательного решения Нацагентства – Верховный Суд

Требование к НАЗЯВО воздержаться от проведения проверки является вмешательством в выполнение органом его публично-властной управленческой функции по установлению фактов академического плагиата, фабрикации или фальсификации.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Лесько
    Алла Лесько
    суддя Верховного Суду у відставці
  • Наталія Полях
    Наталія Полях
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Сергій Кальченко
    Сергій Кальченко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Україні